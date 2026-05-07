Beşiktaş\'ta eski aşk alevlendi

07.05.2026 19:30
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, sportif direktörlük görevi için Önder Özen ile görüştüğü ve anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni sezon için transfer ve kadro yapılanmasına odaklanan Beşiktaş’ta, sportif direktörlük görevi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ, ÖNDER ÖZEN İLE GÖRÜŞTÜ

HT Spor’un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, sportif direktör pozisyonu için Önder Özen ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların yapılan temasların ardından önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

BILIC DÖNEMİNDE GÖREV YAPMIŞTI

Önder Özen, daha önce Beşiktaş’ta görev yapmış ve özellikle Slaven Biliç’in teknik direktörlüğü döneminde sportif direktör olarak önemli katkılar sağlamıştı. Transfer planlaması ve futbol şubesi yapılanmasında aktif rol üstlenmişti. 

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş yönetiminin, yeni sezonda futbol yapılanmasını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak adına sportif direktörlük pozisyonuna ağırlık verdiği belirtilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılabileceği ifade edildi. 

