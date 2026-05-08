Kerem Aktürkoğlu için bomba iddia: Döveceğim idmana getirmeyin

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun iddiasına göre Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu transferini ilk duyduklarında çok sert tepki verdi.
İddiaya göre Oosterwolde, transfer ihtimalini öğrendiği anda başkan Ali Koç’a “Ben bunu döveceğim, idmana getirmeyin” ifadelerini kullandı.
Haberde, yaşanan gerginliğin ardından Ali Koç’un devreye girerek futbolcuları sakinleştirdiği ve tarafları ikna ettiği öne sürüldü.
Mert Hakan Yandaş’ın da transfer sürecine oldukça sert tepki gösterdiği belirtilirken, kulislerde takım içinde kısa süreli kriz yaşandığı konuşulmaya başlandı.
Ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçe taraftarları arasında da büyük tartışma yaşandı. Fenerbahçe cephesinden söz konusu iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
