İstanbul\'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre ele geçirildi

İstanbul'da polis ekiplerinin son bir haftada restoran, gece kulübü ve barlara yönelik düzenlediği sahte içki operasyonlarında 2 bin 350 litre alkol ile 91 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ataşehir, Kadıköy ve Arnavutköy'de restoran, gece kulübü, barlara operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toplam 2 bin 350 litre etil/metil alkol ile 91 şişe sahte içki ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca bin 454 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 iş yeri mühürlenerek kapatıldı. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise işlemler sürüyor.