Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararına ilişkin ilk kez konuşan Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında da iddialarda bulundu.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA..."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs 2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır."

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ

İlerleyen haftalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini dile getiren Özel, programda şöyle konuştu:

"Bu bakanın tapuları... Toplam 16 tapu var. Akın Gürlek'in Bakanlığa 'Tapu kayıtlarını silebilir miyiz' dediği, Bakanlıktan '250 yıldır tutuluyor kayıtlar, neyi siliyorsun' yanıtını aldığını da biliyoruz. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik bir tebliğ var, bunun için Bakanlık, tapu dairelerinde yapılan satışları alıyor ve belediyelere bildiriyor. 'El değiştirme oldu, sana başvuru olmadıysa kaçırma, çağır işlemini yap, gelirini artır' diyor. O tebliğe göre Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine giden yazılarda bu tapu da var. Kaçakçılık olmasın diye rutin bir uygulama. 16 tapunun ilgileri belediyelere gitti mi gitmedi mi? Bir başsavcının 190 yıl boyunca maaşını biriktirse elde edebileceği 465 milyon TL'lik taşınmaz edinmesini sorgulamam çok normal.

Tapu boyutundan çok daha sarsıcı ve bir bakanın görevini sürdürmesine imkan vermeyecek ve bambaşka bir gündeme her şeyi taşıyacak bir iş olacak. Onu da hazırlıyorum. Akın Gürlek'in şahsıyla hiçbir işim yok, tanımam, görmem mümkün değil. Buradan söylüyorum, bu da kendisine dert olsun. Hiçbir iftirası, hiçbir yalan beyanı, hiçbir karalaması, hiçbir tehdidi ne yaparlarsa yapsınlar ölümden gayrı beni durduracak bir şey yok, bu ülkede iktidarı değiştirmeden de ölmeye niyetim yok. Bu kadar net söylüyorum."

"MUTLAK BUTLAN GELMEZ"

Özgür Özel, CHP ile ilgili "Mutlak butlan"ın gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Gelmez, geleceği varsa göreceği var, denemesi bedava. Bunu Erdoğan için söylüyorum. Bugün normal şartlarda gelmez. Aklı selim hiçbir hukukçu, zaten başvuru süresinin 3 ay olduğu, kişiler açısından olduğu, itiraz süreleri dolup mazbata verildikten sonra bunun iptalinin mümkün olmadığı, aksi takdirde seçim hukukunun alaşağı edildiği bir yerde, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir asliye hukuk mahkemesinden sizin partilerin kurultaylarını iptal edebileceğiniz bir şeyin önünü açarsınız ki bu artık siyasi partiler açısından hukuki güvenceyi ortadan kaldırır."