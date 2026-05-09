Bakan Gürlek\'ten Özgür Özel\'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

09.05.2026 12:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in "Akın Gürlek, Erdoğan'ın telefonlarını da dinliyor" şeklindeki iddiasına "Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sözleri gündem olurken, Bakan Gürlek’ten dikkat çeken bir yanıt geldi.

ÖZEL’DEN “KRİPTOLU TELEFON” İDDİASI

CHP lideri Özgür Özel, canlı yayında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kriptolu telefon üzerinden görüştüğünü öne sürdü. Özel, “Erdoğan’la kriptolu telefondan görüşüyor. Bütün yargı süreçleriyle ilgili bilgiyi kriptolu telefondan veriyor. Yakınlarına ‘Erdoğan’ı da dinliyorum bana bir şey yapamazlar’ diyor” ifadelerini kullandı.

GÜRLEK’TEN “İFTİRA SİYASETİ” TEPKİSİ

Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, iddiaları sert bir dille reddetti. Gürlek, açıklamasında Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda görev yaptıklarını belirterek, “Amacımız; suç odaklarıyla mücadele etmek, ailelerin huzurunu sağlamak ve adaleti tesis etmektir” dedi.

Özel’in sözlerini “mesnetsiz iddialar” olarak nitelendiren Gürlek, bu açıklamaların “siyasi tükenmişliğin iftira siyasetiyle örtülmeye çalışılması” olduğunu savundu.

“DEVLET CİDDİYETİNE SALDIRI”

Gürlek, Cumhurbaşkanı ile yürütülen devlet içi iletişimin hedef alınmasını “devlet ciddiyetine ve milli güvenliğe yönelik açık bir saldırı” olarak değerlendirdi. Türk yargısının bağımsız olduğunu vurgulayan Bakan, “Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez” ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Gürlek'in açıklamasının tam hali; 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Amacımız; çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak; torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek; belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektir.

Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir 'iftira siyaseti'nin tezahürüdür.

Yürümekte olan yargı süreçlerini 'darbe' olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi 'butlan' davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.

Hâkim ve savcılarımızı 'korkacaklar' diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.

Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Boş ver ciddiye alma doktor kendi hâline bırakın dedi zaten ciddiye alanda yok 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
