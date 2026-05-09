Bu halini unutun! Zara\'yı görenler tanıyamıyor

1998 yılında çıkardığı “Avuntu” albümüyle müzik dünyasına adım atan Zara, son dönemde yaşadığı büyük değişimle adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda 20 kilo verdiğini açıklayan sanatçı, uyguladığı beslenme düzeniyle ilgili daha önce dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

“TIP DİYETİ UYGULUYORUM”

Zara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet.”

Ünlü sanatçı ayrıca sabah kahvaltısında 5 zeytin, birkaç dilim salatalık ve iki yumurta tükettiği anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

GİYİM TARZINI DA YENİLEDİ

Spor ve diyetle fazla kilolarından kurtulan Zara’nın yalnızca fiziksel görünümünü değil, giyim tarzını da tamamen değiştirdiği görüldü.

Ünlü türkücünün sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Zara’nın paylaşımına düştüğü, “Bu sene o sene… Müziğin hakikatinde derinleşme arzusu yüksek…” notu dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları ise sanatçının değişimini konuştu.

Ünlü sanatçının son görüntüsü için bazı kullanıcılar “Fotoşop mu?” yorumunda bulunurken, bazıları da estetik iddialarını gündeme getirdi.

