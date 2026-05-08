Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti

Alkışlar Anderson Talisca\'ya! Koca çeteyi çökertti
08.05.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanser hastası çocuklara 70 bin euro yardım etmek isteyen Anderson Talisca, televizyondaki hesap numarasının anneye ait olmadığını fark etti, soruşturmayla dolandırıcılık ağı çökertildi.

Fenerbahçeli yıldız Anderson Talisca’nın yaptığı yardım girişimi, büyük bir dolandırıcılık ağının ortaya çıkmasını sağladı.

70 BİN EURO YARDIM YAPMAK İSTEDİ

Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan’da forma giydiği dönemde televizyon kampanyasında gördüğü kanser hastası bir çocuğa 70 bin euro yardım etmek istedi.

ŞÜPHELİ DETAYI EKİBİ FARK ETTİ

Talisca’nın mali ekibi, bağış için verilen banka hesabının çocuğun annesine ait olmadığını tespit etti. Bunun üzerine durum yetkililere bildirildi. Başlatılan soruşturma sonrası çok sayıda aileyi mağdur ettiği belirtilen dolandırıcılık ağının çökertildiği öğrenildi.

543 BİN DOLARIN İZİ BULUNDU

Brezilya basınında yer alan haberlere göre yaklaşık 543 bin dolarlık bağışın büyük bölümünün ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı ortaya çıktı. Öte yandan Brezilyalı futbolcunun düzenlediği farkındalık maçlarında şiddete karşı sert önlemler aldığı ve organizasyonlarını daha güvenli alanlara taşıdığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Anderson Talisca’nın dikkati sayesinde ortaya çıkan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Brezilyalı yıldız çok sayıda övgü aldı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı

14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:36:43. #7.12#
SON DAKİKA: Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.