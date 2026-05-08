Sergen Yalçın, Beşiktaş\'ı ikiye böldü

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceği belirsizliğini korurken, yönetim içinde fikir ayrılığı yaşandığı ortaya çıktı.
Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenilmesinin ardından yoğun eleştiri alan Sergen Yalçın’ın, geleceğiyle ilgili kararını Trabzonspor maçından sonra vereceği öğrenildi.
53 yaşındaki teknik adamın, Trabzonspor karşılaşmasında tribünlerden gelecek tepkiye göre görevine devam edip etmeyeceğini netleştireceği belirtildi.
Konyaspor yenilgisi sonrası gelen tepkileri haklı bulan Yalçın’ın, yeniden yoğun protestoyla karşılaşması halinde görevi bırakmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Haberde Beşiktaş yönetiminin de kendi içinde ikiye bölündüğü aktarıldı. Başkan Serdal Adalı ve futbol şubesindeki isimlerin Sergen Yalçın ile devam etmek istediği, bazı yöneticilerin ise ayrılık görüşünde olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin Trabzonspor karşılaşmasının ardından toplanarak teknik direktör konusunda son kararı vereceği öğrenildi.
