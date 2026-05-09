Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan\'ı hedef alan Özgür Özel\'e tepki

09.05.2026 10:59
CHP lideri Özgür Özel’in gazeteci Sinan Burhan’a yönelik sözleri tartışma yaratırken, Türkiye Basın Federasyonu açıklama yaparak ifadeleri “talihsiz ve kabul edilemez” bulduğunu duyurdu.

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Sinan Burhan için "Bir tarafta Sinan Burhan ben ona ne diyeyim.. Ekrem başkan tutuklanacak diye 10 gün önceden söyleyen adama ben ne diyeyim mikroba neden hastalık yapıyorsun diye sorulur mu?" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu sözlerine Türkiye Basın Federasyonu’ndan tepki geldi.

Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in bir televizyon programında, Sinan Burhan hakkında kullandığı 'mikrop mikropluğunu yapacak' şeklindeki ifadeleri son derece talihsiz ve kabul edilemez buluyoruz.

"ELEŞTİRİLERE AÇIK OLMAK DURUMUNDADIR"

Demokratik toplumlarda gazeteciler elbette eleştirilebilir. Basın mensupları da kamuoyu önünde yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle eleştirilere açık olmak durumundadır. Ancak fikir ve değerlendirmelere karşı hakaret dili kullanmak, kişileri hedef göstermek ve aşağılayıcı ifadelerle itibarsızlaştırmaya çalışmak; basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve demokratik siyaset anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

"KABUL EDİLEMEZ"

Gazetecilere yönelik baskı, hakaret ve ayrıştırıcı söylemler hangi kesimden gelirse gelsin kabul edilemezdir. Siyaset kurumunun görevi toplumsal gerilimi artırmak değil; demokratik olgunluk içerisinde eleştiri kültürünü güçlendirmektir.

"GAZETECİLERİN HEDEF ALINMASINA..."

Her fırsatta basın özgürlüğü ve demokrasi vurgusu yapan bir siyasi anlayışın, bir gazeteciye yönelik bu tür ifadeler kullanması ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. Basının susturulmasına, medya kuruluşlarının tehdit edilmesine veya farklı görüşteki gazetecilerin hedef alınmasına yönelik her türlü yaklaşımın karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

"SAĞDUYULU BİR DİL KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Türkiye Basın Federasyonu olarak; medya mensuplarına yönelik küçültücü, dışlayıcı ve hedef gösterici söylemleri kınıyor, tüm siyasetçileri daha sorumlu ve sağduyulu bir dil kullanmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

