Kütahya Belediye Meclisinde ortalık karıştı: Burası sizin at çiftliğiniz değil

Kütahya Belediye Meclisi’nin toplantısı, denetim komisyonu raporu üzerinden yaşanan tartışmalar nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin, 50 maddelik usulsüzlük iddialarını içeren raporun yapay zeka desteğiyle hazırlandığını söylemesi mecliste tansiyonu yükseltti.

Toplantıda söz alan meclis üyeleri, raporun hazırlanış yöntemi ve içeriğiyle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Bazı üyeler, “Bize güvenmiyor musunuz?” diyerek tepki gösterirken, raporun hazırlanma sürecine yönelik eleştiriler dikkat çekti.

"BURASI SİZİN AT ÇİFTLİĞİNİZ DEĞİL"

Gerilim, söz hakkı tartışmasıyla daha da büyüdü. Meclis Üyesi Tahsin Görkem Lekesiz’in söz talebinin karşılanmaması üzerine Başkan Eyüp Kahveci ile Lekesiz arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Lekesiz’in, “Burası sizin at çiftliğiniz değil” ifadelerini kullanması salondaki tansiyonu daha da artırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SALONA ÇAĞRILDI

İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Kahveci’nin Lekesiz’i salondan çıkarmak istemesiyle güvenlik görevlileri toplantı salonuna çağrıldı.

Eyüp Kahveci’nin, “Dışarıya alırım seni birazdan” sözlerine Lekesiz’in, “Haydi beni alabilen alsın” diyerek karşılık verdiği öğrenildi. Lekesiz ayrıca, “Beni dışarı attıramazsınız” sözleriyle tepki gösterdi.

"İTHAM VARSA SÖZ HAKKI DA VERİLMELİ"

Belediye Meclis Üyesi Sevde Nur Çakıcı da yaşanan tartışmalara tepki gösterdi. Çakıcı’nın, “Bir ithamda bulunuyorsanız söz hakkı vereceksiniz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Toplantı boyunca zaman zaman karşılıklı söz kesmeler yaşanırken, üyelerin birbirlerine yüksek sesle tepki gösterdiği görüldü. Yaşanan gerilimin ardından oturuma kısa süreli ara verildi.