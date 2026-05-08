"Müstehcenlik" suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar

08.05.2026 13:29
'Perperişan' isimli şarkının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla yargılanan Mabel Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca beraat etti.

'Perperişan' adlı şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karacan'ın yargılanmasına devam edildi. 

AVUKATI SAVUNMA YAPTI

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken avukatları salonda hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan avukatı, "Bugün köylerde düğünlerde çalan şarkılardan rahatsız olmayan kesimin, müvekkilimin şarkısında geçen sadece bir cümleden rahatsız olması gerçekçi gelmiyor" dedi.

MABEL MATİZ BERAAT ETTİ

Mahkeme, görülen karar duruşmasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Karaca'nın beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ya da ruhsal metaforlarlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu ve cinsel birleşmeye yönelik herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde betimlemeler yapıldığı belirtildi. Şarkının Matiz'in rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada ve dijital platformlarda umuma açık bir şekilde yayınlandığı, yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının uygulanmadığı vurgulandı. Şarkının bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtilen iddianamede, şarkının çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olmasının Matiz'in üzerine atılı suçun nitelikli haline sebebiyet verdiğine kanaat getirildi. Matiz'in ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip, şarkıda geçen 'Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözünü sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylediği vurgulanan iddianamede, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı belirtildi. Savcılık 'Mabel Matiz' mahlaslı Fatih Karaca'nın, 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Kaynak: DHA

