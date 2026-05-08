Burcu Köksal'ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu
Burcu Köksal'ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu

Burcu Köksal’ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu
08.05.2026 13:45
AK Parti’ye geçeceğini duyuran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, 2025 yılında Abdullah Güler ile yaptığı görüşmeye ait fotoğraf yeniden dolaşıma girdi. O dönem dikkat çeken ziyaret, son siyasi gelişmelerin ardından yeniden gündem oldu.

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağını açıklayan ve salı günü resmen AK Parti rozetini takması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, aylar önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile gerçekleştirdiği görüşmeye ait fotoğraf yeniden gündem oldu.

ZİYARET GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI

27 Mayıs 2025 tarihinde paylaşılan karede, Köksal’ın TBMM’de Abdullah Güler’i AK Parti binasında ziyaret ettiği görülüyor. O dönem kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüşme, bugünlerde yaşanan siyasi gelişmelerin ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Paylaşımda, “CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TBMM’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’i ziyaret etti” ifadeleri kullanılmıştı. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, fotoğraf Ankara kulislerinde dikkat çeken temaslardan biri olarak değerlendirilmişti.

Yerel seçim sürecindeki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Köksal’ın AK Parti’ye katılım sürecinin siyaset gündeminde yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Hukuk eğitiminin ardından serbest avukatlık yaptı. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Köksal, uzun yıllar CHP teşkilatlarında görev aldı.

2018 ve 2023 genel seçimlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili olarak TBMM’ye giren Köksal, muhalefetteki sert açıklamalarıyla dikkat çekti. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP adayı olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.

