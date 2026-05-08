Aleyna Çakır Davasında Mütaala Açıklandı

08.05.2026 12:37
Ümitcan Uygun'un intihara teşvik ve eziyet suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ceza isteniyor.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderildiğini hatırlatarak savcıya söz verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etme" ve "eziyet etme" suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın ardından söz verilen Uygun, kendisi hakkında medyada algı oluşturulduğunu öne sürdü. Uygun, savcılık mütalaasını kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatı da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bir sonraki celse sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine ve sanık avukatının ek süre talebinin kabulüne karar verdi.

Duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

Olay

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

