Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

09.05.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROKETSAN, SAHA 2026’da savaş doktrinini değiştirecek 'NEŞTER' teknolojisini görücüye çıkardı. NEŞTER'in temel felsefesi aslında hiçbir patlayıcı kullanmadan sadece size tehdit olan mekanizmayı bertaraf etmeye dayanan bir teknolojiye sahip.

ürkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Fuarı devam ediyor.

Fuar kapsamında düzenlenen "Gelişen Mühimmat Teknolojileri ve Yeni Nesil Füze Sistemleri" panelinde mühimmat teknolojileri ve yeni nesil füze sistemlerinin stratejik önemi ele alındı.

Panelde konuşan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, mühimmat teknolojilerinin sürekli değiştiğini ve bütün teknolojik dönüşümlere çok hızlı adapte olmak zorunda kaldığını söyledi.

Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

NEŞTER, PATLAYICI KULLANMADAN TEHDİT UNSURUNU ORTADAN KALDIRACAK

İkinci, ROKETSAN'ın SAHA 2026'da öne çıkan ürünlerinden biri olan NEŞTER'e ilişkin bilgiler verdi. Patlayıcı harp başlığı taşımayan sistemin, yalnızca tehdit unsurunu etkisiz hale getirmeye yönelik geliştirildiğini belirten İkinci, ürünün özellikle hassas operasyon ihtiyaçlarından doğduğunu anlattı.

İkinci, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerimiz istenmeyen hasar konusunda çok hassas, dolayısıyla NEŞTER de bu fikirden çıkmış olan bir ürün. NEŞTER'in temel felsefesi aslında hiçbir patlayıcı kullanmadan sadece size tehdit olan mekanizmayı bertaraf etmeye dayanan bir teknolojiye sahip. Bizim MAM-L'nin aslında üzerinde patlayıcısı kaldırılmış, onun yerine işte daha farklı bir mekanizma entegre edilmiş bir ürün."

Fuarda ilk kez tanıttıkları ürünlerden birinin de Mini Seyir Füzesi olduğuna işaret eden İkinci, ROKETSAN'ın mevcut SOM, ATMACA ve ÇAKIR ürün ailesinin "en küçük kardeşi" olarak tanımlanan sistemin, yüksek adetli ve düşük maliyetli üretim yaklaşımıyla geliştirildiği belirtildi.

Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

İkinci, sistemin özellikle SİHA'ların uzun menzilli vurucu gücünü artıracağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Mini Seyir Füzesi çok hızlı ve maliyet etkin bir şekilde üretilebilecek ve SİHA'larımızdan, uçaklarımızdan atılıp 250 kilometre menzile kadar etki sağlayabilecek olan akıllı mühimmatlar. Burada kullanacağımız malzemeler çok kolay bulunabilecek. Çok rahat işlenebilecek. İşte CNC yerine böyle kalıpla çıkarılabilecek. Plastikten metale, saca kadar birçok kullanımı çok rahat olan malzemeden oluşturulmuş bir seyir füzesi ürünü olarak bizim önümüze geliyor."

Buna rağmen sistemin gelişmiş seyir füzelerinde bulunan kritik kabiliyetlerden taviz vermediğini vurgulayan İkinci, "GPS'den bağımsız navigasyon üniteleri, arayıcı başlıkları işte patlayıcının etkin kullanılması, manevra yetenekleri, sensörleri bir aile olarak baktığınızda yeteneklerinden herhangi bir şekilde eksilmeyen ama maliyetinde çok ciddi bir şekilde fayda sağladığımız bir ürünü ortaya çıkarmaya gayret gösterdik." diye konuştu.

Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

ELEKTRONİK HARBE DAYANIKLI, METRE ALTI HASSASİYETLİ SİSTEMLER

Savaş sahasında sadece yüksek teknolojinin değil hızlı ve maliyet etkin ürünlerden oluşan kombinasyonun gerektiğine dikkati çeken İkinci, özellikle Karabağ Savaşı'nda elektronik harp tedbirlerinin yoğun uygulandığı ortamlarda küresel konumlama sistemlerinin (GPS) tek başına güvenilir olmadığının anlaşıldığını söyledi.

Yüksek teknolojili mühimmatın veri bağlarında, iletişimde ve navigasyon sistemlerinde elektronik karıştırmalarla karşı karşıya kaldığını anlatan İkinci, "Dolayısıyla bizim üzerinde en fazla vakit harcadığımız konular, elektronik harp tedbirlerine dayanıklı, GPS'in çalışmadığı noktalarda metre altında hassasiyetle vuruş yapabilecek ve derin darbe yeteneğine sahip uzun menzilli sistemlerdir. Bunları hipersonik teknolojilerle birleştirdiğinizde hava savunma sistemleri için durdurulması en zor tehdit haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

"HAVA SAVUNMA SİSTEMİMİZİN ALTYAPISINI, ÇELİK KUBBE ALTINDA TOPARLIYORUZ"

Gelişen tehditlere karşı hava savunma sistemlerinin kabiliyetlerinin artırılmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken İkinci, klasik radar ve insan kontrollü savunma senaryolarından saniyeler içinde refleks gösteren otonom yapılara geçildiğini belirtti.

İkinci, komuta kontrol altyapılarındaki değişime ilişkin şu bilgileri verdi:

"İnsanın mümkün olduğunca etkileşiminin sıfıra indirilmesi, en son karar mekanizmasının insana bırakılması ama aradaki tehdit değerlendirmesi gibi birçok şeyi yapay zeka algoritmalarına bıraktığımız, bunları komuta kontrol sistemleriyle entegre edip bütünleşik bir hava savunma altyapısına geçirdiğimiz bir konseptten bahsediyoruz. Bu da yeni modern teknolojilerin artık tek başına çalışan sistemler değil yapay zekayla desteklenmiş ve bütün sensörlerden gelen verileri birbiriyle entegre bir şekilde kullanabilecek çok üst seviye bir komuta kontrol altyapısından bahsetmemize sebebiyet veriyor. Kendi hava savunma sistemimizin altyapısını, omurgasını oluşturan Çelik Kubbe altında toparlıyoruz."

Saldırı ve savunma teknolojileri arasındaki rekabetin sürekli devam edeceğini ve bu alanda ulaşılan son noktanın hiçbir zaman yeterli görülmeyeceğini vurgulayan İkinci, geleceğin harp sahasına yönelik hedeflerine değindi.

İkinci, yüksek güçlü lazer teknolojilerinin ve yüksek güçlü mikrodalga sistemlerinin gelecekte en önemli hava savunma unsurlarından olacağını belirterek, "Atmosfer dışından kontrol edilebilen, 10-15 Mach ve üzeri hızlara ulaşan hipersonik füzeler ile çok daha derin darbe yeteneğine sahip mühimmat çeşitleri üzerinde yoğun şekilde kafa yoruyoruz. Bununla beraber, bu yüksek teknoloji içeren sistemleri sahada etkisiz hale getirebilecek, hızlı üretilebilen ve çoklu saldırı yeteneğine sahip maliyet etkin teknolojilere de çok ciddi yatırımlarımız bulunuyor." dedi.

"SİVİL TEKNOLOJİLER, SAVUNMA SANAYİSİNİ YÖNLENDİRMEYE BAŞLADI"

Sivil sektördeki yeniliklerin savunma sanayisine etkilerine de değinen İkinci, savunma sanayisinin geçmişte sivil teknolojileri tetiklediğini ancak 1990'lar ve 2000'lerden sonra bu durumun tersine dönerek sivil teknolojilerin savunmayı yönlendirmeye başladığını söyledi.

Üç boyutlu yazıcılar, hızlı üretim teknikleri, yeni nesil sensörler ve navigasyon teknolojilerinin mühimmat sistemlerine hızla entegre edildiğine dikkati çeken İkinci, "Son dönemde en yıkıcı etkiyi yapan teknolojilerin arasında yapay zeka ve kuantum yer alıyor. Bütün bu yeniliklerin harmanlandığı bir mühimmat ve savunma teknolojisi göreceğiz. Bundan sonraki süreçte de sivil alandaki bu sıçramalar, savunma teknolojilerini derinden etkileyecektir." şeklinde konuştu.

155 MİLİMETRELİK MÜHİMMAT SİPARİŞLERİNDE TARİHİ ARTIŞ

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilerleyen teknolojiyle ülkelerin daha gelişmiş ve sofistike sistemlere yöneldiklerini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte uzun soluklu savaşların sürdürülebilirliği açısından yeniden topçu mühimmatı ve dronlar gibi konvansiyonel sistemlere dönüş yaşandığını ifade etti.

Geliştirilen yüksek maliyetli ve sofistike sistemlerin, Rusya gibi büyük bir gücün elinde dahi iki ay içinde tükendiğine dikkati çeken Keleş, bu durumun konvansiyonel sistemlerin seri üretimine duyulan ihtiyacı artırdığını söyledi.

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle NATO ülkelerinde 45 günlük stok seviyelerinin 12 güne kadar düştüğünü ve askeri birimlerin küçüldüğünü anlatan Keleş, geçmiş yıllarda ülkelerin yeni mühimmat üretiminden ziyade mevcut stokları eritmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Keleş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 18 yıl boyunca MKE'ye 155 milimetrelik mühimmat siparişi geçmediği dönemden bugün milyonlu adetlerin konuşulduğu sürece girildiğini ifade etti.

Yeni çatışma ortamlarının konvansiyonel mühimmat ihtiyacını çarpıcı biçimde artırdığını belirten Keleş, "Bu işler başladığında MKE’nin 155 milimetrelik top üretme kapasitesi sadece 4 bindi. Şimdi ise milyonları konuşmaya başladık. Şu anda Makine Kimya'nın bekleyen siparişi (backlog) 8,5 milyar dolara çıktı. dedi.

MKE'NİN YENİ DÖNEM ÜRETİM STRATEJİSİ: EBU (ETKİLİ, BASİT, UCUZ)

Kamikaze insansız deniz araçlarının (İDA) yeni nesil mühimmat olarak öne çıktığını ve Karadeniz'de dengeleri değiştirdiğini ifade eden Keleş, Ukrayna'nın düşük maliyetli araçlarla Rus filosunu baskılamasını örnek gösterdi.

Tüm bu küresel tecrübeler neticesinde MKE'nin yatırımlarını güncellediğini dile getiren Keleş, "Yaklaşık iki sene önce üretim politikamızı 'EBU' (Etkili, Basit, Ucuz) olarak belirledik. Muharebe sahasının yeni şekillenen saldırı ve savunma ihtiyaçlarına karşı bu çözümlerle tedbir alma ihtiyacı doğdu, biz de mühimmat yapımızı buna göre şekillendirdik" diye konuştu.

Roketsan, Güvenlik, Ekonomi, TSK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • burhan kıraç burhan kıraç:
    aha yakında zamlar peş peşe gelecek demek :)))) haa ondan mı irandan gelen füzeyi akdeniz de bulunan nato gemilerden düşürdüler haa birde karadeniz gelen ve ankaranın yakınlarna kadar gelen iha dülşürldü ülke merkezine kadar gelirken neden müdahale olmadı ???.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
“Müstehcenlik“ suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar "Müstehcenlik" suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar
Burcu Köksal’ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu Burcu Köksal’ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu
Kütahya Belediye Meclisinde ortalık karıştı: Burası sizin at çiftliğiniz değil Kütahya Belediye Meclisinde ortalık karıştı: Burası sizin at çiftliğiniz değil
1.5 saatte servet kazandı 1.5 saatte servet kazandı
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi Acun Ilıcalı’nın kader gecesi
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Güle güle Ederson Fenerbahçe’de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor
Yeni Aydın Valisi Osman Varol’u karşılama töreninde protokol krizi Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi
Tartışma yaratan görüntü Yedikleri çok konuşuldu Tartışma yaratan görüntü! Yedikleri çok konuşuldu
Hakan Safi büyük oynuyor Guardiola’nın veliahtını Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Guardiola'nın veliahtını Fenerbahçe'ye getirecek
Yeni sezonun ilk bombası Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı ikiye böldü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı ikiye böldü
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:59
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan’ı hedef alan Özgür Özel’e tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:50
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme Telefonda taksit sınırı esniyor
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
07:34
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
01:03
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
00:02
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:35:09. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.