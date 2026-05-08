Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti

Haberin Videosunu İzleyin
Barış Anneleri CHP\'yi ziyaret etti
08.05.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Barış Anneleri CHP\'yi ziyaret etti
Haber Videosu

Barış Anneleri, Anneler Günü dolayısıyla başlattığı siyasi ziyaretlerinde CHP'nin kapısını çaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği, 'Barış Anneleri' heyetini kabul etti. Heyet, Özgür Özel'e beyaz tülbent hediye etti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 'Barış Anneleri' Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün ile yaklaşan Anneler Günü öncesi siyasi parti ziyaretlerine devam ediyor. Heyet, bu kapsamda CHP Genel Merkezi'ne gitti. 

Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti

BARIŞ ANNELERİ VE CHP GÖRÜŞMESİ 1 SAAT SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğan ve Kaya ile 'Barış Anneleri' heyetini makamında kabul etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinasyon Kurulu Üyesi Emine Uçak eşlik etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti

BEYAZ TÜLBENT HEDİYE ETTİLER

Ziyaretin ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bir gazetecinin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e barışı simgeleyen beyaz tülbent hediye ettiklerini söyledi.

Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Eski Trabzonsporlu Alanzinho’nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı Eski Trabzonsporlu Alanzinho'nun idolü büyük bir Fenerbahçeli çıktı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Süresiz nafaka artık tarih oluyor İşte yeni sistemin ayrıntıları Süresiz nafaka artık tarih oluyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı
Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı Gündüz kuşağı programları için düğmeye basıldı
Galatasaray’da Günay Güvenç’in yerine gelecek isim belli oldu Galatasaray'da Günay Güvenç'in yerine gelecek isim belli oldu
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti
Süper Lig’e çıkan Amedspor şimdi de Lemina’yı gözüne kestirdi Süper Lig'e çıkan Amedspor şimdi de Lemina'yı gözüne kestirdi
Gülistan Doku kaybolmadan 1 gün önce işe başlamış: Patronuna attığı son mesaj ortaya çıktı Gülistan Doku kaybolmadan 1 gün önce işe başlamış: Patronuna attığı son mesaj ortaya çıktı
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL’lik cezaya isyan etti Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL'lik cezaya isyan etti
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
Tadic, Fenerbahçe’nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Hantavirüs alarmı verildi: DSÖ’den yeni vaka uyarıları geldi Hantavirüs alarmı verildi: DSÖ’den yeni vaka uyarıları geldi

14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:29
Alkışlar Anderson Talisca’ya Koca çeteyi çökertti
Alkışlar Anderson Talisca'ya! Koca çeteyi çökertti
14:23
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi
14:18
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı ikiye böldü
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı ikiye böldü
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
14:14
Yeni sezonun ilk bombası Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
14:07
Hakan Safi büyük oynuyor Guardiola’nın veliahtını Fenerbahçe’ye getirecek
Hakan Safi büyük oynuyor! Guardiola'nın veliahtını Fenerbahçe'ye getirecek
13:52
Güle güle Ederson Fenerbahçe’de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor
Güle güle Ederson! Fenerbahçe'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
13:50
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi
13:27
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
13:26
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 14:47:14. #7.12#
SON DAKİKA: Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.