Aziz Yıldırım\'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü. Tecrübeli ismin önceliğinin yıldız bir santrfor transferi olduğu belirtildi.
Yüksek Divan Kurulu toplantısında santrfor hattıyla ilgili eleştiriler yapan Aziz Yıldırım’ın, yeni sezonda tartışma yaratmayacak bir golcü transfer etmeyi hedeflediği ifade edildi.
Takvim’in haberine göre Aziz Yıldırım’ın ilk hedefi Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth oldu. 30 yaşındaki Norveçli golcünün menajerleriyle görüşme gerçekleştirmeyi planlayan Yıldırım’ın, başkan seçilmesi halinde transfer için harekete geçeceği belirtildi. Sörloth, Trabzonspor forması giydiği dönemde Süper Lig’de gol kralı olmuş ve performansıyla büyük ses getirmişti.
Haberde, Aziz Yıldırım’ın listesindeki bir diğer yıldız golcünün ise Napoli forması giyen Romelu Lukaku olduğu aktarıldı. Yıldırım’ın, Sörloth transferinin gerçekleşmemesi durumunda Belçikalı yıldız için girişimlere başlayacağı öne sürüldü.
