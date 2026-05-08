Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak
Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak

08.05.2026 14:43
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, yeni sezon için Alexander Sörloth’u birinci hedef olarak belirlediği, alternatif olarak ise Romelu Lukaku’yu düşündüğü iddia edildi.

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü. Tecrübeli ismin önceliğinin yıldız bir santrfor transferi olduğu belirtildi.

“TARTIŞILMAYACAK” GOLCÜ İSTİYOR

Yüksek Divan Kurulu toplantısında santrfor hattıyla ilgili eleştiriler yapan Aziz Yıldırım’ın, yeni sezonda tartışma yaratmayacak bir golcü transfer etmeyi hedeflediği ifade edildi.

ANA HEDEF SÖRLOTH

Takvim’in haberine göre Aziz Yıldırım’ın ilk hedefi Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth oldu. 30 yaşındaki Norveçli golcünün menajerleriyle görüşme gerçekleştirmeyi planlayan Yıldırım’ın, başkan seçilmesi halinde transfer için harekete geçeceği belirtildi. Sörloth, Trabzonspor forması giydiği dönemde Süper Lig’de gol kralı olmuş ve performansıyla büyük ses getirmişti.

ALTERNATİF LUKAKU

Haberde, Aziz Yıldırım’ın listesindeki bir diğer yıldız golcünün ise Napoli forması giyen Romelu Lukaku olduğu aktarıldı. Yıldırım’ın, Sörloth transferinin gerçekleşmemesi durumunda Belçikalı yıldız için girişimlere başlayacağı öne sürüldü.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 15:04:20.
