Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

08.05.2026 14:23
Real Madrid, antrenmanda kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlattı. İspanyol basını, kulübün iki yıldız futbolcuyu satmayı düşündüğünü yazdı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Eflatun-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.

“SONUÇLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK”

Kulüp açıklamasında, iç prosedürlerin tamamlanmasının ardından soruşturmaların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

VALVERDE HASTANELİK OLDU

Öte yandan Real Madrid, Federico Valverde’ye kafa travması teşhisi konulduğunu ve yıldız futbolcunun 10 ila 14 gün dinleneceğini açıkladı.

KAVGA SOYUNMA ODASINA TAŞTI

Marca’nın haberine göre antrenmanda yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. İkilinin birbirini ittiği ve gerilimin soyunma odasında da devam ettiği belirtildi.

YUMRUK İDDİASI

İspanyol basınında yer alan iddialara göre daha sonra yeniden karşı karşıya gelen Tchouameni ile Valverde arasında fiziksel kavga çıktı. Haberde, Tchouameni’nin yumruğu sonrası Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı ve kaşına dikiş atıldığı öne sürüldü.

SATIŞ KARARI İDDİASI

Fichajes’in haberine göre Real Madrid yönetimi, yaşanan olayların ardından Valverde ile Tchouameni’yi satma kararı aldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
