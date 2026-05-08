Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

Real Madrid, antrenmanda kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatırken, iki yıldız futbolcunun satış listesine konulduğu iddia edildi.
Eflatun-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.
Kulüp açıklamasında, iç prosedürlerin tamamlanmasının ardından soruşturmaların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Öte yandan Real Madrid, Federico Valverde’ye kafa travması teşhisi konulduğunu ve yıldız futbolcunun 10 ila 14 gün dinleneceğini açıkladı.
Marca’nın haberine göre antrenmanda yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. İkilinin birbirini ittiği ve gerilimin soyunma odasında da devam ettiği belirtildi.
İspanyol basınında yer alan iddialara göre daha sonra yeniden karşı karşıya gelen Tchouameni ile Valverde arasında fiziksel kavga çıktı. Haberde, Tchouameni’nin yumruğu sonrası Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı ve kaşına dikiş atıldığı öne sürüldü.
Fichajes’in haberine göre Real Madrid yönetimi, yaşanan olayların ardından Valverde ile Tchouameni’yi satma kararı aldı.
