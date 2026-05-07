Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ikinci kez anne oldu

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini duyurdu. Hamileliği boyunca görevine devam eden Leavitt, 1 Mayıs’ta bir kız bebek sahibi olduklarını açıkladı.
Karoline Leavitt, yaptığı paylaşımda kızlarına Viviana adını verdiklerini belirterek, “1 Mayıs’ta Viviana, nam-ı diğer ‘Vivi’, ailemize katıldı ve kalplerimiz anında sevgiyle dolup taştı” ifadelerini kullandı.
Leavitt, bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu da vurgulayarak, “O kusursuz ve sağlıklı. Büyük abisi ise yeni bebek kız kardeşiyle hayata sevinçle uyum sağlıyor” dedi.
Beyaz Saray’daki yoğun çalışma temposuna rağmen hamileliği süresince görevini sürdüren Leavitt’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı ve siyasetçi, aileye tebrik mesajları gönderdi.
Yeni doğan kızlarıyla geçirdikleri günlerin kendileri için çok özel olduğunu belirten Leavitt, “Mutlu yeni doğan balonumuzdaki her anın tadını çıkarıyoruz” sözleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
28 yaşındaki Leavitt, bu görevdeyken hamile olan ilk Beyaz Saray Sözcüsü olarak kayıtlara geçti.
Leavitt, kendisinden 32 yaş büyük emlak geliştiricisi Nicholas Riccio ile evli. Aralık 2023'te nişanlandıklarını duyuran çift özel bir törenle dünya evine girmiş ve Temmuz 2024'te oğulları Niko'yu kucaklarına almıştı.
