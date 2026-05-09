Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09.05.2026 10:05
Meclis'e sunulan kanun teklifine göre kamuda çalışan öğretmenlerin yanı sıra özel okullarda çalışan öğretmenlere yeşil pasaport hakkı gündeme geldi. Teklif Komisyon'a sevk edildi.

Vize almadan dünyanın birçok ülkesini seyahat etme hakkı tanıyan ve kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun özel okullarda çalışan öğretmenlere de verilmesi önerildi.

Meclis'e sunulan kanun teklifiyle özel öğretim kurumlarında en az 10 yıl süreyle görev yapan öğretmenlere, “devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile terör suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişiler” hariç yeşil pasaport verilmesi öngörüldü.

“AYNI İŞİ YAPIYORLAR”

Teklifin gerekçesinde şunlara dikkat çekildi:

Eğitim hizmeti, Anayasa ile güvence altına alınmış temel kamu hizmetlerinden biridir. Bu hizmetin yürütülmesinde görev alan öğretmenler, ister kamu ister özel sektörde istihdam edilsin, aynı müfredatı uygulamakta, aynı pedagojik sorumlulukları taşımakta ve aynı nesilleri yetiştirmektedir.

Mevcut uygulamada yalnızca kamu görevlisi statüsünde bulunan öğretmenlere hususi damgalı pasaport hakkı tanınmakta; özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise bu haktan yararlanamamaktadır. Oysa özel okul öğretmenleri de Millî Eğitim Bakanlığı denetimi altında görev yapmakta, kamu hizmeti niteliği taşıyan eğitim faaliyetini yerine getirmektedir.

Bu durum, aynı işi yapan öğretmenler arasında özlük hakları bakımından eşitsizlik yaratmakta ve çalışma barışını zedelemektedir. Ayrıca eğitimde kaliteyi artırma, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleme ve uluslararası hareketliliği teşvik etme açısından da özel okul öğretmenlerinin bu haktan yararlanması önem arz etmektedir.

“EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİ”

Teklif ile özel öğretim kurumlarında görev yapan ve belirli bir hizmet süresini tamamlamış öğretmenlere de hususi damgalı pasaport verilmesi sağlanırken, kamu hizmetinin niteliği ve devlet güvenliği gözetilerek belirli suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişilerin bu haktan yararlanamaması düzenlenmektedir. Böylece eşitlik ilkesi ile kamu güvenliği arasında dengeli bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.”

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın tarafından Meclis’e sunulan teklif Komisyon’a sevk edildi.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

  • Devlet memurları ve kamu görevlileri

Kamu kurumlarında 1., 2. veya 3. derece kadrolarda çalışan devlet memurları ve benzeri kamu görevlileri.

Bu derecelerde görev yaparken emekli olanlar da haklarını korur.

  • Meclis ve hükümet üyeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri (milletvekilleri).

Eski bakanlar.

  • Belediye başkanları

Görevleri süresince büyükşehir, il veya ilçe belediye başkanları.

Derece kadro ile emekli olmuş eski belediye başkanları.

  • Sporcular

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular (belirli şartlarla).

  • Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları

Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı olan kurumlarda çalışanlar (örneğin Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.), belirli koşullarla.

  • İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri

Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri/ortakları/çalışanlarına kanunla yeşil pasaport hakkı tanınmıştır.

  • Avukatlar

Baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Yakında kağıt toplayacılara da verirler mi? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
