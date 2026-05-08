Yusuf Yazıcı'dan kötü haber! 6 yılda 3. kez aynı kabusu yaşadı
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber! 6 yılda 3. kez aynı kabusu yaşadı

08.05.2026 12:44
Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı’nın sol diz çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Milli futbolcu son 6 yılda üçüncü kez aynı sakatlığı yaşadı.

Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’dan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Yunan basınından Gazzetta’nın haberine göre Yusuf Yazıcı’nın sol dizindeki çapraz bağlar yeniden koptu. Milli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

6 YILDA 3. KEZ AYNI SAKATLIK

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Yusuf Yazıcı daha önce Lille forması giydiği dönemde de aynı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

OLYMPIAKOS’A GİDİNCE YİNE SAKATLANMIŞTI

Milli yıldız, Olympiakos’a transfer olduktan kısa süre sonra da benzer bir sakatlık yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.

SEZONUN İLK BÖLÜMÜNÜ KAÇIRABİLİR

Haberde Yusuf Yazıcı’nın gelecek sezonun ilk bölümünde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı. Yusuf Yazıcı, bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

