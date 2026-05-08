Yusuf Yazıcı\'dan kötü haber! 6 yılda 3. kez aynı kabusu yaşadı

Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’dan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Yunan basınından Gazzetta’nın haberine göre Yusuf Yazıcı’nın sol dizindeki çapraz bağlar yeniden koptu. Milli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Yusuf Yazıcı daha önce Lille forması giydiği dönemde de aynı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Milli yıldız, Olympiakos’a transfer olduktan kısa süre sonra da benzer bir sakatlık yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.

Haberde Yusuf Yazıcı’nın gelecek sezonun ilk bölümünde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı. Yusuf Yazıcı, bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.