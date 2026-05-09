Hull City maçında Fatih Terim sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hull City maçında Fatih Terim sürprizi

Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
09.05.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hull City ile Millwall arasında oynanan Championship play-off maçını Fatih Terim de tribünden takip etti. Terim’in, Acun Ilıcalı ile yan yana oturması dikkat çekti.

İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Hull City ile Millwall golsüz berabere kalırken, tribündeki sürpriz isim dikkat çekti.

MAÇ 0-0 SONA ERDİ

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, The MKM Stadyumu’nda Millwall’u konuk etti. Premier Lig yolundaki kritik mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Mayıs Pazartesi günü Millwall’un sahasında oynanacak.

PREMIER LİG İÇİN SON ADIM

Turu geçen ekip, Premier Lig’e yükselmek için Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

TRİBÜNDE FATİH TERİM DETAYI

Karşılaşmayı izleyen isimler arasında Fatih Terim’in de yer alması dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın, Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte maçı takip ettiği ve ikilinin tribünde yan yana oturduğu görüldü. Fatih Terim’in İngiltere’de ortaya çıkması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler görüntüler hakkında çok sayıda paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City maçında Fatih Terim sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem
Yeni Aydın Valisi Osman Varol’u karşılama töreninde protokol krizi Yeni Aydın Valisi Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi
Tartışma yaratan görüntü Yedikleri çok konuşuldu Tartışma yaratan görüntü! Yedikleri çok konuşuldu
Barış Anneleri CHP’yi ziyaret etti Barış Anneleri CHP'yi ziyaret etti
Hakan Safi büyük oynuyor Guardiola’nın veliahtını Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Guardiola'nın veliahtını Fenerbahçe'ye getirecek
Yeni sezonun ilk bombası Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

12:27
Bu halini unutun Zara’yı görenler tanıyamıyor
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor
12:20
Sahra Çölü’nden Çöl Tozu Taşınımı Türkiye’yi Etkileyecek
Sahra Çölü'nden Çöl Tozu Taşınımı Türkiye'yi Etkileyecek
12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 13:35:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Hull City maçında Fatih Terim sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.