İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

09.05.2026 14:12
Premier Lig ekibi Bournemouthlu Alex Jimenez’in 15 yaşındaki bir kızla yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar ortaya çıktı. Gündem olan yazışmalar sonrası genç futbolcu Fulham maçının kadrosuna alınmadı.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth’ta forma giyen Alex Jimenez ile ilgili kriz derinleşiyor. Sosyal medyada yayılan mesajlaşmalar sonrası genç futbolcu Fulham maçının kadrosuna alınmazken, ortaya çıkan yeni detaylar İngiltere’de büyük yankı uyandırdı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bournemouth daha önce yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan paylaşımların farkında olduklarını ve konunun detaylı şekilde incelendiğini duyurmuştu. Kulüp, bu nedenle Alex Jimenez’in Fulham maçının kadrosunda yer almadığını açıklamıştı.

MESAJLAŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayılan ekran görüntülerinde Alex Jimenez ile mağdur olduğu belirtilen kız çocuğu arasında dikkat çeken konuşmalar yer aldı. İddiaya göre Jimenez, “Buluşmaya ne dersin?” diye sorarken, karşı tarafın “Henüz 18 yaşında değilim” cevabını verdiği görüldü.

Mesajların devamında genç kızın yaşını 15 olarak belirtmesine rağmen Jimenez’in, “Evet çünkü çok tatlısın. Biraz küçüksün ama benim için sorun değil” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bir başka mesajda ise Jimenez’in, “Yaş tabii ki önemli ancak benden küçük kızları severim” dediği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ortaya çıkan mesajlar sonrası sosyal medyada Bournemouthlu futbolcuya büyük tepki gösterildi. Çok sayıda kullanıcı kulübün daha sert adımlar atması gerektiğini savundu.

KULÜP SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

İngiliz ekibinin olayla ilgili iç soruşturmasını sürdürdüğü belirtilirken, Alex Jimenez cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
