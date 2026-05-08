Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

08.05.2026 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Burada bir açılama yapan Erdoğan, Özgür Özel'in daha önce yaptığı "Füze testleri yapmayın balıklar ürküyor" sözlerine gönderme yaparak, "Balıklar ürküyor diyenler fuarımızı ziyaret etti. Herhalde balıkların ürkmediğini görmüşlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katıldı. Erdoğan burada bir de konuşma yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde CHP lideri Özgür Özel'in fuar ziyaretine gönderme yaptı. Erdoğan, "Dışarıdan almak daha kolay dediler. Savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, Kimi zamanda balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. 'Balıklar ürküyor' diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik." dedi.

ÖZEL: ETKİ,LENMEDİĞİM YOK DEMİŞTİ

Dün fuarı ziyaret eden Özgür Özel, yaptığı açıklamada "Genel olarak memnunuz. Etkilenmediğim yok burada hepsi harika" dedi. Yerli muharip uçak KAAN'a özel ilgi gösteren Özel, "KAAN’ın başarısını kimse küçük görmesin. Bu Gazi Mustafa Kemal’in koyduğu hedeftir. Kim bir tuğla koyduysa Allah razı olsun." demişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
