Real Madrid\'de neler oluyor? Antrenmandaki müdahaleye bakın

09.05.2026 14:33
Real Madrid antrenmanında Courtois’nın Mbappe’ye yaptığı sert müdahale gündem oldu. Valverde-Tchouameni kavgası sonrası takım içindeki gerilim yeniden tartışılmaya başlandı.

Real Madrid’de son dönemde yaşanan krizlerin ardından antrenmandan yayılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

AYAĞI KAFA HİZASINA KADAR ÇIKTI

Paylaşılan videoda Thibaut Courtois’nın, antrenman sırasında Kylian Mbappe’ye yaptığı müdahalede ayağını kafa hizasına kadar kaldırdığı görüldü. Pozisyon kısa sürede sosyal medyada yayılırken, görüntüler büyük tartışma yarattı.

TAKIMDA GERİLİM GÜNDEMİ SÜRÜYOR

Real Madrid’de son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle takım içindeki atmosfer konuşulmaya devam ediyor. Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında çıkan kavga sonrası iki futbolcuya 500’er bin euro para cezası verilmişti.

SOYUNMA ODASI KRİZİ ÇOK KONUŞULDU

İspanyol basınında yer alan haberlerde Valverde ile Tchouameni arasındaki tartışmanın soyunma odasında da sürdüğü ve kulüp içinde büyük rahatsızlık yarattığı aktarılmıştı.

MBAPPE TEPKİLERİN ODAĞINDA

Öte yandan Kylian Mbappe’nin son dönemde saha dışındaki görüntüleri ve takımın kötü gidişatı sırasında rahat tavırlar sergilemesi taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Courtois ile Mbappe arasında yaşanan antrenman pozisyonu sonrası çok sayıda kullanıcı Real Madrid’deki gergin atmosfer hakkında yorum yaptı.

Thibaut Courtois, Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
