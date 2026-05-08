Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım\'dan derneklere ve taraftarlara çağrı

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, dernekler ve taraftarlara yönelik dikkat çeken bir mesaj yayımladı.
Yıldırım açıklamasında, uzun yıllar boyunca Fenerbahçe’de yöneticilik ve başkanlık yaptığını belirterek, “İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla bütün ömrümü Fenerbahçe’ye verdim” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile birçok zorlu süreçten geçtiklerini vurgulayan Aziz Yıldırım, camia olarak büyük engelleri birlikte aştıklarını söyledi.
Yıldırım, geçmişte yaşanan kırgınlıklara da değinerek, “Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi” dedi.
Deneyimli isim açıklamasında tüm Fenerbahçelilere birlik çağrısı yaparak, “Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi rakiplerimize karşı verelim” ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım mesajının sonunda tüm taraftarlara sevgisini ileterek, “Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum” dedi.
