Sarıyer'de Depo Kavgası: Yaşlı Adam Dövüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de Depo Kavgası: Yaşlı Adam Dövüldü

Sarıyer\'de Depo Kavgası: Yaşlı Adam Dövüldü
08.05.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taner Koz, kiracısı Hüseyin A. ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu saldırıya uğradı.

SARIYER'de Taner Koz (74), evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için Hüseyin A. (37)'ya kiraya verdi. Koz, 5 ay kira ödemediğini öne sürdüğü Hüseyin A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti. İkili arasında husumet oluştu. Hüseyin A. bunun üzerine eski deposunun yan tarafındaki araziyi kiraladı. Ortak kullanım alanı olduğu belirtilen depo girişini açmak isteyen Koz ile Hüseyin A. arasında kavga çıktı. Hüseyin A. tokat attığı Taner Koz'u yere yatırıp odunla darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Koz, "Beni yere yıktı, bağırta bağırta dövdü, odunu sırtımda kırdı. Kafama çok vurdu. Öldüreceğim, seni yaşatmayacağım" dedi.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Koz (74), evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için Hüseyin A. (37)'ya kiraya verdi. Koz, 5 ay kira ödemediğini öne sürdüğü Hüseyin A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti. Hüseyin A., Koz'un evinin yan tarafındaki başka bir arazide depo kiraladı. Taner Koz, ortak kullanım alanı olduğu belirtilen depo girişini açmak istedi. İddiaya göre alanı kendi kullanımında olduğunu belirten Hüseyin A. ile Taner Koz arasında bu nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hüseyin A., Taner Koz'a tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı.

TAŞ ATARAK KENDİNİ SAVUNDU

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Hüseyin A.'nın, Taner Koz'un elindeki odunu aldığı, ardından yere düşen Koz'u darbetmeye devam ettiği görüldü. Taner Koz'un yaşadığı korku nedeniyle çığlık atıp yardım istediği anlar görüntülere yansıdı. Bir süre sonra ayağa kalkarak uzaklaşmaya çalışan Taner Koz'un, kendisini darbeden Hüseyin A.'ya taş fırlattığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

'TEKME ATIP ODUNLA VURDU'

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Taner Koz ifadesinde, Hüseyin A.'nın uzun süredir saldırgan tavırlar sergilediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin devamında ise ikametine gireceği sırada bina önündeki tabelayı çekmeye çalıştığı, Hüseyin A.'nın yanına gelerek kendisine tekme attığını, ardından odunla saldırıp vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbettiğini söylediği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hüseyin A. olay sonrası gözaltına alındı. Hüseyin A.'nın 33, Taner Koz'un ise 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Taraflar arasında daha önceden de husumet bulunduğu ve çeşitli dava ile soruşturmaların sürdüğü belirtildi. Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'BENİ BAĞIRTA BAĞIRTA DÖVDÜ'

Darbedilen Taner Koz, "Ben işten geldim, şu kapıdan girdim, buradan baktım aşağıya. Malzemelerini atmış. Baktım, kaldırmamış tabelayı. Ben de geldim, tabelayı tutup çekmek istedim. Oraya bir yere koyacaktım ki açık kalsın diye. Şimdi kapanıyor önü. Sonra tabela elimden buraya düştü. Arkasında tekrar kirkolar malzemeler var, yığmış. Onları da şöyle ayağımla ittim. O arada oradan koşaraktan gelip bana saldırdı. Küfürle beraber ayağıma tekme vurdu. Burada bir sopa vardı. Odun parçası. Onu aldı. Beni yere yıktı. Bağırta bağırta dövdü, odunu sırtımda kırdı. Kafama çok vurdu. Seni yaşatmayacağım, öldüreceğim dedi. Buraya gömeceğim seni dedi " diye konuştu.

'BENİM OLAY YERİ GASBETTİ'

Koz, "Burası 210 metrekare vakıflara ait. Fakat 210 metrekarenin 55 metrekaresini belediye kullanıyor, İstanbul Belediyesi. Üçgen şeklinde burası. Siyah kapının ucuna kadar böyle geliyor. Bu taraf benim. Bu taraf vakıfların. Onun değil, vakıfların. O kullanıyor ama burada 55 metrekaresini belediyeye vermişler, Sarıyer Belediyesi mi, İstanbul Belediyesi mi bilmiyorum. Ona kiralamışlar. Diğer kalan 97 metrekaresini ona vermişler. Öbür kısmı da bana bırakmışlar. Benim olan yeri gaspetti. Arabasını çekiyor. Motorunu çekiyor" dedi.

'BANA DEVAMLI SİLAH ÇEKİYORDU'

Taner Koz, "Şikayetçiyim tabi. Mahkemeye verdim. Daha önceden benim kiracımdı. Her yere zarar verdi. Husumetimiz kira ödememeye başladığında oluştu. Dava açtık icrayla çıkartmak için. O arada bize husumet besledi. Devamlı silah çekiyordu bana" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Depo Kavgası: Yaşlı Adam Dövüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi
Shakira’dan 12 yıl sonra bir müjde daha İşte Dünya Kupası’nın resmi şarkısı Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor
Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
17:09
Aykut Kocaman’a kötü haber Korktuğu başına geldi
Aykut Kocaman'a kötü haber! Korktuğu başına geldi
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:29:38. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Depo Kavgası: Yaşlı Adam Dövüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.