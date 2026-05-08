Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu şüphelisi Mersin\'de yakalandı

MERSİN'de interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu şüphelisi E.B., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu E.B.'nin adresi tespit edildi. E.B., merkez Yenişehir ilçesindeki adresine, özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyete götürülen E.B.'nin işlemleri devam ediyor.

