Tiroit Kitle Ameliyatı ile Sağlığına Kavuştu

Bilecik'te yaşayan 54 yaşındaki İrfan Bozan boynunda bulunan 542 gram tiroit kitlesinin ameliyatla alınmasının ardından sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllardır boynundaki kitleyle yaşamını sürdüren, diyabet ve akciğer rahatsızlığı da bulunan İrfan Bozan, daha önce kitlenin çıkarılması için çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Operasyonun riskli görülmesi nedeniyle ameliyat olamayan, zamanla büyüyerek göğüs boşluğuna yayılan kitle sebebiyle nefes darlığı çekmeye başlayan Bozan, son olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular tarafından ameliyata alınan Bozan'ın boynundaki 542 gramlık tiroit kitlesi 2,5 saat süren operasyonla alındı.

Bozan, tedavisinin ardından taburcu edildi.