Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

08.05.2026 11:27
Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. İddiaya göre siyah-beyazlı taraftarlar mücadelede Sergen Yalçın’ı protesto etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Dev mücadelede düdüğü Oğuzhan Çakır çalacak.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR

Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Oğuzhan Çakır’ı görevlendirdiği açıklandı.

SERGEN YALÇIN’A TEPKİ HAZIRLIĞI

Takvim’in haberine göre siyah-beyazlı taraftarların, Trabzonspor maçında teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik protesto hazırlığında olduğu öne sürüldü.

KONYASPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI TEPKİLER ARTTI

Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenmesinin ardından tribünlerde Sergen Yalçın’a yönelik tepkiler yükselmişti. Trabzonspor karşılaşmasında taraftarın vereceği reaksiyon şimdiden merak konusu oldu.

