Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Dev mücadelede düdüğü Oğuzhan Çakır çalacak.
Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Oğuzhan Çakır’ı görevlendirdiği açıklandı.
Takvim’in haberine göre siyah-beyazlı taraftarların, Trabzonspor maçında teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik protesto hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenmesinin ardından tribünlerde Sergen Yalçın’a yönelik tepkiler yükselmişti. Trabzonspor karşılaşmasında taraftarın vereceği reaksiyon şimdiden merak konusu oldu.
