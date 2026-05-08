Ronaldo\'dan "Messi" tezahüratlarına küfür gibi tepki

Cristiano Ronaldo, maç sırasında tribünlerden yükselen “Messi” tezahüratlarına verdiği tepkiyle gündem oldu.
Karşılaşma sırasında bazı taraftarların Lionel Messi lehine tezahürat yapması üzerine Cristiano Ronaldo’nun sinirlendiği görüldü.
Portekizli yıldızın, tribünlere dönerek elini defalarca cinsel organına götürdüğü anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Ronaldo’nun hareketi futbolseverler arasında büyük tartışma yaratırken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle Messi tezahüratlarının ardından gelen tepki hareketi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
