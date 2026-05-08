UEFA\'dan Fenerbahçe\'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

08.05.2026 16:14
UEFA’nın, finansal limit aşımı nedeniyle Fenerbahçe’ye yaklaşık 15 milyon euroluk ceza vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin UEFA’dan büyük bir para cezası alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

15 MİLYON EURO İDDİASI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre UEFA’nın, sarı-lacivertli kulübe haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 15 milyon euroluk ceza vermesi bekleniyor.

NEDENİ FİNANSAL LİMİT AŞIMI

Haberde, cezanın büyük bölümünün finansal limit aşımı nedeniyle oluştuğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin konuyla ilgili süreci yakından takip ettiği ve kararın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

92 MİLYON EUROLUK KRİTİK ÖDEME

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 92 milyon euroluk ödeme yapması gerektiği aktarıldı.

TOPLAM BORÇ 150 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe’nin 2026 sonuna kadar ödemesi gereken toplam borcunun ise 150 milyon euro seviyesinde olduğu öne sürüldü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yarışacağı seçim süreci öncesinde ortaya çıkan bu iddia camiada büyük yankı yarattı.

    Yorumlar (1)

  zafer koc zafer koc:
    Transfer yasağıda gelecek
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
