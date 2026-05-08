UEFA\'dan Fenerbahçe\'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

Fenerbahçe’nin UEFA’dan büyük bir para cezası alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre UEFA’nın, sarı-lacivertli kulübe haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 15 milyon euroluk ceza vermesi bekleniyor.
Haberde, cezanın büyük bölümünün finansal limit aşımı nedeniyle oluştuğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin konuyla ilgili süreci yakından takip ettiği ve kararın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan sarı-lacivertli kulübün haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 92 milyon euroluk ödeme yapması gerektiği aktarıldı.
Haberde, Fenerbahçe’nin 2026 sonuna kadar ödemesi gereken toplam borcunun ise 150 milyon euro seviyesinde olduğu öne sürüldü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yarışacağı seçim süreci öncesinde ortaya çıkan bu iddia camiada büyük yankı yarattı.
