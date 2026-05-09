Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Cesedi yakılan Kübra\'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
09.05.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cesedi yakılan Kübra\'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Haber Videosu

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'un Bucak ilçesinde ölü bulunan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde toprağa verildi. Acılı baba Yunus Yapıcı, "Kızım borç alacak biri değil, kendileri de para verecek biri değil. Öğrendiğime göre aç gezen, parasız pulsuz gezen birileri, ben tanımıyordum daha önce. Ama onları da organize eden o kadındır, 'Derya' denen kadın. Bizi yanlış yönlendirdi o kadın." dedi.

Burdur'da borcu olduğu gerekçesiyle Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar tarafından götürüldüğü ormanda öldürülüp, cesedi yakılan Kübra Yapıcı (30), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan'da saat 02.00'den sonra bir daha haber alamayan babası Yunus Yapıcı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Bunun üzerine polisin yaptığı çalışmada, Kübra Yapıcı'nın saat 03.30'da bir kafede Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar ile oturduğunu tespit etti. Gözaltına alınan İlyas Umut Dalğar, sorgusunda Kübra Yapıcı'yı Ata Berk Sezen ile Burdur'da ormana götürüp, borcu olduğu için tabancayla vurarak öldürdükten sonra cesedi gömdüklerini söyledi. Dalğar, ifadesinin devamında Yapıcı'nın cesedini daha sonra çıkartıp yaktıklarını, bazı parçalarını da baraj sularına attıklarını belirtti.

Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İlyas Umut Dalğar'ın itirafı sonrası Ata Berk Sezen İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınırken, ekiplerin ormanda yaptığı araştırmada ceset parçaları bulundu. DNA testi sonucunda parçaların Kübra Yapıcı'ya ait olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından Kübra Yapıcı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. İlyas Umut Dalğar ile Ata Berk Sezen tutuklanırken, Kübra Yapıcı'nın cenazesi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki Maarif Merkez Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Yapıcı ailesi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende baba Yunus Yapıcı, kızının tabutunun başında gözyaşı döktü. Kübra Yapıcı'nın cenazesi, götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi

"BUNLAR ÖRGÜT, SİZ KİMSİNİZ Kİ SİZDEN BORÇ ALSIN"

Öte yandan acılı baba Yunus Yapıcı, kızının ölümüne neden olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Baba Yapıcı, "Bu kişilere ceza da yetmez, idamını istiyorum. En azından kadın cinayeti, çocuk cinayeti yapanlara özel bir idam cezası çıkarsınlar, böyle pislikler ortada gezmesin. Kimse, kimse için çocuk büyütmüyor. Para için çocuk öldürülmez. Gidip 1 ay plan yapıp, IBAN'ını kendi IBAN'ına atmaya çalışan, İstanbul'a gidip telefonu açtıran. Başaramamışlar. Para için bir insana kıyılmaz. Bunlar örgüt. Siz kimsiniz ki sizden borç alsın. O çocuk parasız değil ki, sizden borç alsın, kendileri ondan almıştır mutlaka. Borç alacak bir değil, kendileri de para verecek biri değil. 

Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi

"ONLARI ORGANİZE EDEN DERYA DENEN KADIN"

Öğrendiğime göre aç gezen, parasız pulsuz gezen birileri, ben tanımıyordum daha önce. Ama onları da organize eden o kadındır, 'Derya' denen kadın, ben tahmin ediyorum. Baştan biliyorum, onun eli var. Ama yakalandıktan sonra itirafçı olması para etmiyor. Bizi yanlış yönlendirdi o kadın. Nerede bunlar? ' 4 gün önce İstanbul'a gitti, burada yoklar' dedi. Görüntüyü ben bulup gösterince, 'Bana böyle söylediler' dedi. Sürekli bizi yanlış yönlendirdi aramasınlar diye. Ondan dolayı kadının parmağı var mutlaka. Onları organize eden de kadındır. Çünkü kadın bunun yanında çalışıyordu. Bunun IBAN'ını biliyor, demek ki şifresini de öğrenmiş. Bizim kızın yanında çalışıyordu, o da çıkartmış yanından, ondan sonra bu planı yapmaya başlamış" dedi. 

Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi

3. Sayfa, Antalya, Burdur, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Antalya Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
Aleyna Çakır’ın katil zanlısı Ümitcan Uygun’dan pişkin savunma Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
İspanya’da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı İspanya'da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü
Aykut Kocaman’a kötü haber İstediği olmayabilir Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Fenerbahçe Edson Alvarez’in kalemini kırdı Fenerbahçe Edson Alvarez'in kalemini kırdı

15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:33
Real Madrid’de neler oluyor Antrenmandaki müdahaleye bakın
Real Madrid'de neler oluyor? Antrenmandaki müdahaleye bakın
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
13:24
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:53:57. #7.12#
SON DAKİKA: Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.