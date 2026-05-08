Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı olan Ederson, Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene de kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe’de herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Edson Alvarez’in ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadığı açıklandı.
Özellikle Edson Alvarez’in teknik karar nedeniyle kadro dışında bırakılması taraftarlar arasında dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, eksiklere rağmen Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Edson Alvarez'in kalemini kırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?