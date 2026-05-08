Fenerbahçe Edson Alvarez\'in kalemini kırdı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

EDERSON CEZALI

Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı olan Ederson, Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene de kamp kadrosuna dahil edilmedi.

EDSON ALVAREZ KARARI

Fenerbahçe’de herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Edson Alvarez’in ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadığı açıklandı.

KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN EKSİKLER

Özellikle Edson Alvarez’in teknik karar nedeniyle kadro dışında bırakılması taraftarlar arasında dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, eksiklere rağmen Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.