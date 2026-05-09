Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray\'da bir dönem sona erdi

Galatasaray, Süper Lig’de bu akşam Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkarken Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SON MAÇINA ÇIKABİLİR

Hürriyet’te yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı yönetimle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadı.

Haberde, teknik heyetin görev vermesi halinde Arjantinli yıldızın Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte son kez Galatasaray forması giyebileceği belirtildi.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

33 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 132 maçta 77 gol ve 24 asistlik performans sergileyerek taraftarın unutulmaz isimlerinden biri oldu.

ŞAMPİYONLUK MAÇI ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray’ın şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan kritik mücadele öncesi ortaya atılan ayrılık iddiası taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

BİR DÖNEMİN SONU OLABİLİR

Son yıllarda Galatasaray’ın en önemli yıldızlarından biri olan Icardi’nin vedası, sarı-kırmızılı camiada duygusal yorumlara neden oldu.