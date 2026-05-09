Galatasaray, Süper Lig’de bu akşam Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkarken Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Hürriyet’te yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı yönetimle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadı.
Haberde, teknik heyetin görev vermesi halinde Arjantinli yıldızın Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte son kez Galatasaray forması giyebileceği belirtildi.
33 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 132 maçta 77 gol ve 24 asistlik performans sergileyerek taraftarın unutulmaz isimlerinden biri oldu.
Galatasaray’ın şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunan kritik mücadele öncesi ortaya atılan ayrılık iddiası taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Son yıllarda Galatasaray’ın en önemli yıldızlarından biri olan Icardi’nin vedası, sarı-kırmızılı camiada duygusal yorumlara neden oldu.
Son Dakika › Spor › Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?