Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı

09.05.2026 16:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize mitinginde Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek “Mal varlıklarımızı açacağız, bütün banka hesaplarımızı, hesap hareketlerimizi açacağız. Birinci derece yakınların ve etraftaki çeşitli isimlerin tüm hareketlerine bakacağız. Şu kadar leke varsa, bir dakika bu makamda durmam. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 108’incisi Rize’de gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde kalabalığa seslendi.

Rize meydanında konuşan Özgür Özel, seçim çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özel, “Bu milletin sesini duyun, buradan bu tarihi meydandan, Rize’den Erdoğan’a sesleniyorum. Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

Rize halkının da seçim istediğini söyleyen Özel, “Sayın Erdoğan, Rize burası Rize. Rize senden sandık istiyor” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı

"DARBE YAPANLARA DİRENİYORUZ"

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Özel, o gece darbeye karşı net tavır aldıklarını söyledi. “Bu darbe demokrasiye yapılmaktadır. Kimin yaptığıyla ilgilenmiyoruz” dediğini hatırlatan Özel, o dönemde Meclis’in açılması için girişimde bulunduklarını ifade etti.

Özel, “O gün 15 Temmuz günü nasıl o darbeye direndiysek, o gün nasıl demokratsak, bugün de 19 Mart darbesine, AK Toroslar çetesine, bundan bir sonraki Cumhurbaşkanına, yarının iktidarına darbe yapanlara aynı inançla direniyoruz” diye konuştu.

MAL VARLIĞI İDDİALARI

Özgür Özel, konuşmasının önemli bölümünü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ayırdı. Gürlek’in mal varlığıyla ilgili iddialarda bulunan Özel, “Bir savcı, bir hakim başka yerde iş yapamaz, başka yerden para kazanamaz. Bu adam tam 16 tane tapu biriktirmiş. Bilmediğimiz ikisi çıktı. Onlar da ilan edildi, firmaları kabul etti. Toplamda 19 yıldır görev yapıyor. 190 yıl görev yapsa, ya da 19 yılda 10 savcının aldığı maaşı tek başına alsa bu serveti yapması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a da çağrı yaparak, “Murat Kurum’a söylüyorum; ‘Yalansa yalan de.’ Susuyor” dedi.

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

“ERDOĞAN’I DİNLİYOR” İDDİASI

Özel, “Savcı iken Cumhurbaşkanı ile Hazreti Ali Camii’nin VIP odasında buluşup operasyon planlıyordu. Şimdi kriptolu telefonla konuşup Tayyip Erdoğan’ın sesini kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıyor, kayda alıyor. Bir kasa tutmuş, o bankadaki kasaya ses kayıtlarını istifliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özel, “Bugün Ankara’da o banka kasasını açtırabilir. Akın Gürlek’in, senin ilerisi için sesini kaydettiği o hafıza kartlarına el koyabilir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında bazı kişilerin baskıyla ifade vermeye zorlandığını öne süren Özel, “Bir aydır avukat yolluyorlar, ‘Partiye iftira et, Özgür’e iftira at, mal varlığını verelim, seni dışarıya salalım’ diye” iddiasında bulundu.

“MAL VARLIKLARIMIZI AÇALIM”

Akın Gürlek’e seslenen Özel, “Sen bakan, ben Genel Başkan. Mal varlıklarımızı açacağız, bütün banka hesaplarımızı açacağız. Bütün hesap hareketlerini açacağız. Birinci derece yakınların ve etrafındaki korumanın, şoförün, çeşitli isimlerin tüm hareketlerine bakacağız” dedi. Özel konuşmasını, “Şu kadar leke varsa, bir dakika bu makamda durmam. Hodri meydan” sözleriyle tamamladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Namuslu başkan Özgür Özel adamsın oyum sana 38 51 Yanıtla
    Bera Topal Bera Topal:
    :) şakacı 20 15
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Çaldıklarınız ÇİN’e köprü olur 7 1
    As81855655 As81855655:
    nasıl anladınız. 6 0
  • abdulkerim kaya abdulkerim kaya:
    son çırpınışlar son ayak oyunları. youtube den TAMAR TANRIYARIN son videosunu izleyin 12 6 Yanıtla
    Bera Topal Bera Topal:
    Sevgili yapmıs reis :) ... 3 0
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Mal varlıklarını millet görsün. Nasıl kazanmış millet bilsin. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
