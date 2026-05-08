Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı

Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı
08.05.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Star Wars” serisinin yıldız oyuncularından Mark Hamill’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı mezarda gösteren yapay zeka üretimi bir görseli “Keşke” notuyla paylaşması ABD’de tartışma yarattı. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşım sonrası Beyaz Saray’dan sert açıklama gelirken, Hamill paylaşımını silerek özür mesajı yayımladı.

“Star Wars” serisinde canlandırdığı Luke Skywalker karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Mark Hamill, ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada ve siyasi çevrelerde büyük tepki topladı. Hamill’in, Trump’ı mezarda gösteren yapay zeka üretimi bir görseli “Keşke” notuyla paylaşması Beyaz Saray’ın sert açıklamasına neden olurken, ünlü oyuncu gelen eleştirilerin ardından paylaşımını silerek özür mesajı yayımladı.

YAPAY ZEKA GÖRSELİ TEPKİ ÇEKTİ

Hamill’in paylaşımı, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan suikast girişiminin hemen ardından geldi. Bluesky hesabından yapılan paylaşımda Trump’ın mezarda yatıyormuş gibi gösterildiği bir yapay zeka görseli yer aldı. “Keşke” ifadesiyle yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tepkilerin büyümesi üzerine Hamill, Trump’ın siyasi olarak hesap vermesi gerektiğini savunduğu yeni bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, “İşlediği suçlardan dolayı hesap verecek kadar uzun yaşamalı” ifadelerini kullanarak aslında Trump’ın ölümünü istemediğini söyledi.

BEYAZ SARAY’DAN SERT TEPKİ

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hamill’i hedef aldı. Açıklamada, “Barack Obama birkaç gün önce bu kişiyle aynı videoda yer aldı. Şimdi ise aynı kişi Başkan Trump’ın ölmesini istiyor” ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray ayrıca Demokratlara çağrıda bulunarak söz konusu paylaşımın kınanmasını istedi.

PAYLAŞIMI SİLDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Artan tepkiler sonrası orijinal paylaşımını kaldıran Hamill, bu kez Trump’ın farklı bir fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı. Oyuncu mesajında, “Anlaşılırlık için düzeltme: ‘O, suçlarından hesap verebilecek kadar uzun yaşasın. Aslında, onun ölmemesini dilemiştim, ama bu ifadeyi uygunsuz bulduysanız özür dilerim.”  ifadelerini kullandı. 

Hamill mesajına şöyle devam etti: "Ara seçimlerde kaçınılmaz yıkıcı yenilgisine tanık olacak kadar uzun yaşamalı, eşi benzeri görülmemiş yolsuzluklarından dolayı hesap vermeli, görevden alınmalı, mahkum edilmeli ve sayısız suçundan dolayı aşağılanmalı. Tarih kitaplarında sonsuza dek rezil bir şekilde yer alacağını anlayacak kadar uzun yaşamalı."

Hamill’in daha önce de Trump yönetimine yönelik sert eleştiriler yaptığı biliniyor. 

Ünlü oyuncu, katıldığı bir podcast yayınında ABD halkının Trump’ı yeniden seçmesinden “utanç duyduğunu” söylemişti.

Donald Trump, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:57:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncunun Trump paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.