Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...

09.05.2026 16:34
Eskişehir’de zabıta ekiplerinin tezgahına el koyduğu seyyar satıcı ile yaşanan gerginlikte, “Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız?” sözleri dikkat çekerken, olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir’de zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Tezgahına el konulan seyyar satıcının sözleri dikkat çekti.

Olay, Tepebaşı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede denetim yaptığı sırada seyyar satıcılık yapan bir kişiye müdahale etti. Tespih, yüzük, çakmak ve bıçak gibi ürünler satan seyyar satıcı, tezgahını zabıta ekiplerine vermek istemedi.

ÜRÜNLER YERE SAÇILDI

Zabıta ekiplerine direnen satıcı ile ekipler arasında tezgahın alınması sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Tezgahın çekiştirilmesi sırasında ürünlerin bir kısmı yere saçıldı. Bu sırada seyyar satıcı, “Alma ya, ihtiyacım var diyorum. Beni uyardın mı? Uyarmadan alamazsın. Beni uyaracaksın kardeşim” diyerek tepki gösterdi.

“BİZİ GARİBAN GÖRDÜNÜZ DİYE Mİ?”

Taraflar arasında yaşanan tartışmada sesler yükselirken, zabıta memuru satıcının daha önce uyarıldığını ifade etti. Seyyar satıcı ise, “Bana artistlik yapma, ben adam gibi konuşuyorum. Görevinizi yapın. Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Gerginlik sırasında sinirlenen satıcının yere düşen ürünlerini tekmelediği görüldü.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Olayı görüntüleyen basın mensuplarını fark eden seyyar satıcı, yaşananlara tepki göstermeye devam etti. Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından kameraya konuşan satıcı, “Şu anda kamera var diye bir şey yapmadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

