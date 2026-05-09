Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu\'nu aradı

Serie A şampiyonu Inter, Vatikan’da Papa ile bir araya geldi.
İtalya’da şampiyonluğa ulaşan Inter kafilesi, özel davet kapsamında Vatikan’da ağırlandı.
Futbolcular ve teknik heyet, Papa ile bir araya gelirken etkinlikten görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Inter’in kaptanlarından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun organizasyonda yer almaması dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu’nun etkinlikte bulunmaması sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Serie A zaferinin ardından Inter’de kutlamalar farklı organizasyonlarla devam ediyor.
