Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu\'nu aradı

Serie A şampiyonu Inter, Vatikan’da Papa ile bir araya geldi.

INTER’E VATİKAN DAVETİ

İtalya’da şampiyonluğa ulaşan Inter kafilesi, özel davet kapsamında Vatikan’da ağırlandı.

PAPA İLE BULUŞTULAR

Futbolcular ve teknik heyet, Papa ile bir araya gelirken etkinlikten görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KATILMADI

Inter’in kaptanlarından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun organizasyonda yer almaması dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu’nun etkinlikte bulunmaması sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Serie A zaferinin ardından Inter’de kutlamalar farklı organizasyonlarla devam ediyor.