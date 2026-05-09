Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı

Fenerbahçe’de sezonun en çok tartışılan isimlerinden biri olan Ederson hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı kalecinin sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE’DEN AYRILMAK İSTİYOR

ESPN’in haberine göre Ederson, Fenerbahçe’de mutsuz ve sezon sonunda ayrılığa sıcak bakıyor.

DÜNYA KUPASI SONRASINI BEKLEYECEK

Haberde, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli kalecinin, geleceğiyle ilgili kararını turnuva sonrası vereceği belirtildi.

MAAŞI EN BÜYÜK ENGEL

32 yaşındaki file bekçisinin yıllık 12 milyon euroluk maaşının transfer önündeki en büyük sorun olduğu ifade edildi. Özellikle Brezilya’ya dönüş ihtimalinde maaşının önemli bölümünden vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.

AVRUPA’DA KALMAK İSTİYOR

Ederson’un altyapısından yetiştiği Sao Paulo’ya büyük bağlılık duyduğu ancak kariyerini Avrupa’da sürdürme ihtimalinin daha yüksek olduğu aktarıldı.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Brezilyalı kaleci bu sezon yaptığı kritik hatalar nedeniyle sık sık eleştirilmişti. Özellikle Çaykur Rizespor maçında yediği gol ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart büyük tepki çekmişti. Ederson, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 35 gol yerken 13 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.