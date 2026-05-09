Abdullah Kiğılı\'dan Hakan Safi\'ye destek

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, yaklaşan seçim öncesi yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

“AZİZ YILDIRIM 20 YIL BAŞKANLIK YAPTI”

Kiğılı, Aziz Yıldırım’ın uzun yıllar kulübe başkanlık yaptığını belirterek, “Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı. Artık yetmez mi?” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN ÖNÜ AÇILMALI”

Fenerbahçe’de artık yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söyleyen Kiğılı, kulübün genç kuşaklar tarafından yönetilmesi gerektiğini savundu. Abdullah Kiğılı, seçimde Hakan Safi’nin yanında olduğunu açıklayarak, “Tüm desteğimi Hakan Safi’ye vereceğim” dedi.

“KİMSEDEN TEK KURUŞ ALMADAN YÜRÜYOR”

Kiğılı açıklamasında, Hakan Safi’nin bu süreçte kimseye ihtiyaç duymadan ilerlediğini söylediğini belirtti ve “Ben de sonuna kadar onun yanındayım” ifadelerini kullandı.

FENERIUM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kulübe uzun yıllar hizmet ettiğini vurgulayan Kiğılı, “Fenerium’u ben büyüttüm. Kulübe para kazandırdım. Diğer kulüplere de perakendeciliği ben öğrettim” dedi. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarışacağı seçim öncesi yapılan bu açıklamalar sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.