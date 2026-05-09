AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

09.05.2026 15:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz" ifadelerine yer verdi.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın önümüzdeki hafta, bir süre önce partiden istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile birlikte AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. 

AK PARTİ CEPHESİNDEN İLK YORUM 

Olayın yankıları sürerken AK Parti cephesinden de ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer, konuyla ilgili açıklamasında "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarımızda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz" ifadelerine yer verdi. 

"KENDİ PARTİSİNDEKİ PROBLEMLERİ..."

Sözlerinin devamında muhalefete eleştiriler yönelten Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının şöyle bir sorunu var; Kendi partisindeki yönetim problemlerini sürekli AK Parti üzerinden yönetmeye çalışıyor. Kendi partisini yönetemem diye bir durumu var. Sürekli AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Muhalefetteyken, devlet organlarını tehdit etti, askeri organları, gazetecileri, kitap satılan yerleri tehdit etti" dedi. 

"KAPIDAN KOVSALAR, BACADAN GİRERİM" DEMİŞTİ 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu dönemde önce TBMM Başkanlık Divanı üyesi, daha sonra CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Köksal, bu görevi sırasında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmiş ve göreve seçilmişti. Özgür Özel'in Kasım 2024'te CHP Genel Başkanı seçilmesi sonrası parti kulislerinde, "yeni yönetimle yıldızının barışmadığı" yorumları yapılmıştı. Kürt sorunu konusundaki görüşleri nedeniyle CHP yönetimi ile ters düşen Köksal'a AK Parti içinden de sert eleştiriler yöneltildiği biliniyor. 

Köksal, CHP'den seçilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasını en sert sözlerle eleştiren isimler arasındaydı. Köksal, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması sonrası iktidar partisine katılacağı iddialarını, "Anadan doğma CHP'liyim. Kapıdan kovsalar, bacadan girerim" sözleriyle yalanlamıştı.

