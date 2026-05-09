Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

09.05.2026 14:21
Çorum’da doğadan topladığı mantarları yedikten sonra zehirlendiği değerlendirilen 5 aylık hamile kadın ve bebeği, hastanede hayatını kaybetti.

Çorum’da doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş (32) ile bebeği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş, doğadan topladıkları mantarları tükettikten sonra fenalaştı. İhbar üzerine Altuntaş’ın evine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Altuntaş’a burada ilk müdahale yapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağırlaşan Altuntaş, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hem Altuntaş hem de bebeği yaşamını yitirdi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Altuntaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:45:55.
