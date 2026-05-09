Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Çorum’da doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş (32) ile bebeği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 aylık hamile Rüveyda Altuntaş, doğadan topladıkları mantarları tükettikten sonra fenalaştı. İhbar üzerine Altuntaş’ın evine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Altuntaş’a burada ilk müdahale yapıldı.

Durumu ağırlaşan Altuntaş, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hem Altuntaş hem de bebeği yaşamını yitirdi.

Altuntaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.