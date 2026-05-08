Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

“İmdat”, “Cuma”, “Damlarsın”, “Mahvettim” ve “Aşk Olsun” gibi hit parçalarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emirhan Çakal, yeni teklisi “Zaman Daralıyor” ile yeniden adından söz ettirdi. Yeni şarkısıyla dikkat çeken ünlü rapçi, bu kez müziğinin yanı sıra yenilediği tarzıyla da gündeme oturdu.

PLATİN SARISI SAÇLARI OLAY OLDU

Yeni klibini bambaşka bir görünümle çeken Çakal, saçlarını platin sarısına boyatarak radikal bir değişime imza attı. Ünlü rapçiyi görenler tanıyamadı. Takipçileri, ünlü ismin tarz değişikliğine yoğun ilgi gösterdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Çakal’ın yeni görünümü sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Ünlü rapçinin paylaşımına; “Çok yakışmış”, “Harika olmuş”, “Yaz resmen gelmiş” ve “Yeni tarz efsane” gibi binlerce yorum yapıldı. Hayranları özellikle klipteki enerjisini ve yeni stilini övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

İşte rapçi Çakal'ın yeni imajı: