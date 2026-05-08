Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal\'ın AK Parti\'ye geçişi kenti ikiye böldü
08.05.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacak olması kentte gündemin ilk sırasına yerleşti. Haberler.com Afyonkarahisar Temsilcisi Faruk Kılınç, sunucu Melis Yaşar’a son gelişmeleri aktararak “Belediye Meclis üyelerinden 7-8 kişilik bir grubun AK Parti’ye geçeceği söyleniyor" ifadelerini kullandı. Kılınç, transfer konusunda Afyonluların tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda olduğunu kaydetti.

Haberler.com Afyonkarahisar Temsilcisi Faruk Kılınç, kentte deprem etkisi yaratan transfer iddiasının perde arkasını Melis Yaşar’a anlattı. Kılınç, sadece Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın değil, beraberinde kalabalık bir grubun da AK Parti yolunda olduğu yönündeki duyumları aktardı. 

"GENEL BAŞKAN BİLE TELEFONLA ULAŞAMIYOR"

Sahadaki son bilgileri aktaran Faruk Kılınç, krizin boyutunu şu sözlerle özetledi: "İki gündür Afyonkarahisar halkının tek bir konusu var: Burcu Hanım AK Parti’ye geçti mi, geçiyor mu? Dün akşam belediye önünde il başkanının yaptığı açıklama her şeyi ortaya koydu. 'Ulaşamıyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz' dediler. Hatta CHP Genel Başkanı'nın dahi kendisine ulaşamadığı bilgisi bize kadar geldi. Bu sessizlik, halkın kafasındaki 'geçiş kesinleşti' düşüncesini daha da pekiştirmiş durumda."

"BELEDİYE MECLİSİNDEN 7-8 KİŞİ DAHA GEÇECEK"

Kılınç, transferin sadece başkanla sınırlı kalmayacağını belirterek çarpıcı bir iddiayı daha gündeme taşıdı: "Kulislerde sadece Burcu Hanım değil, belediye meclis üyelerinden de yaklaşık 7-8 kişilik bir grubun AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor. Halk arasında bu isimler şimdiden tartışılmaya başlandı. Eğer bu gerçekleşirse, belediye meclisindeki aritmetik de tamamen değişecek."

"HALK BİZİ SATTIN DİYEREK TEPKİ GÖSTERİYOR"

Kentteki atmosferin oldukça gergin olduğunu vurgulayan Kılınç, "Vatandaş tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Canlı yayın yaparken arkadan homurdananları, tepki gösterenleri bizzat görüyoruz. 'Biz size bunun için mi oy verdik, bizi sattınız' diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Ancak bir yandan da partisinin üzerinde çok baskı kurduğunu, Burcu Hanım'ın bu yüzden bu yolu seçtiğini düşünen bir kitle de var" ifadelerini kullandı.

"SALI GÜNÜ ROZETİ ERDOĞAN TAKABİLİR"

Sürecin finaline dair beklentisini paylaşan Kılınç, sözlerini şöyle noktaladı: "Şu an her ne kadar bir muamma olsa da, Salı günkü AK Parti grup toplantısı her şeyi netleştirecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat rozet takacağı yönünde çok kuvvetli duyumlar var. Ayrıca Burcu Hanım’a yakınlığıyla bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın görevden alınması da bu gidişin en somut sinyallerinden biri olarak yorumlanıyor."

Burcu Köksal, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi

18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:24:12. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.