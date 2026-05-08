ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! 6 kişi gözaltında

08.05.2026 10:04
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki (ODTÜ) bahar şenliklerinde Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırıda bulunan 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır.

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır."

ODTÜ'DEN AÇIKLAMA

ODTÜ'den dün yapılan açıklamada, etkinlikler sırasında bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet içeren olayların derin bir üzüntüyle karşılandığı ve kınandığı belirtilmişti.

Üniversitenin köklü geçmişi boyunca ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, karşılıklı saygıyı ve birlikte hayat kültürünü merkeze aldığı hatırlatılan açıklamada, huzur ve dayanışma ortamıyla bağdaşmayan hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceği vurgulanmıştı.

Bahar şenliklerinin ODTÜ'nün farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak hayat kültürünü güçlendiren en önemli geleneklerden biri olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor, bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz.

Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir. Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir iletişim dili benimsemeye, ODTÜ'nün köklü kültürüne ve ortak hayat anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

