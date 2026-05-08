CHP'li Veli Ağbaba'dan, Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in '1 milyon Euro' iddiasına yanıt

08.05.2026 20:44
Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinde, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon Euro’yu CHP Genel Merkezi’ne götürüp teslim ettiğini iddia etti. Böcek’in iddialarına yanıt veren ve suç duyurusunda bulunacağını belirten Ağbaba ise, “Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, 'parça parça ondan bundan' topladığını ileri sürmüştür” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde kendisine yönelik iddialarına ilişkin yanıt verdi.

“GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN İFTİRALAR”

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bugün Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir. Benim; ne seçim öncesinde, ne seçim sonrasına, ne de geçmiş herhangi bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkim, iletişimim veya irtibatım asla olmamıştır. Telefon numarası dahi bende kayıtlı değildir. Hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım. Kendisini ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevi ziyaretim sırasında tanıdım. Ayrıca beyanlarında Genel Merkez'e geldiği tarih olarak 15 günlük bir aralıktan bahsetmiştir. Yapılan incelemelerde belirttiği 15 günlük tarih aralığında CHP Genel Merkezi'ne geldiğine dair hiçbir giriş çıkış bilgisi bulunamamıştır.

“VERDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ PARAYI NEREDEN ALDIĞINI AÇIKLAYAMAMIŞ...”

Ankara'ya geldiğinde, kendisini uçaktan kimin aldığını, kimin bıraktığını Genel Merkez'e nasıl geldiğini ve kiminle irtibat kurduğunu söyleyememiştir. Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, 'parça parça ondan bundan' topladığını ileri sürmüştür. Yani hukuki delil teşkil edebilecek hiçbir somut bilgi olmayan tamamen hayal ürünü bir ifade kamuoyuna servis edilmiştir. Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı, ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere, tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte tüm hukuki haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı, iftira ve tazminat davası açacağımı bildiririm."

GÖKHAN BÖCEK NE DEDİ?

Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın talebiyle babası Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde katkısı olacağı gerekçesiyle 1 milyon Euro’yu CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'nın işaret ettiği ancak daha önce tanımadığı bir kişiye teslim ettiğini iddia etmişti.

Genel merkeze gittiğinde danışmaya ismini söyleyerek girdiğini anlatan Böcek, “Yukarıda beni beklediklerini söyleyip 6. kata doğrudan çıkardılar. Bu şahısla 6. katta karşılaştım. Parayı teslim ettim. Para teslim ettiğim şahıs 35-40 yaşlarında, 1.75-1.80 boylarında, esmer, orta kilolarda biriydi. Şivesi olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu kişiyi sadece bir defa gördüm. Babam daha önce genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol demişti. Veli Ağbaba seçim döneminde kullanmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi. Benden 1 milyon euro yardımda bulunmamı istedi. Parayı ne için istendiğini sordum bana Özgür Özel'in talimatı olduğunu, adaylık ücreti gibi düşün dedi. Bunun dışında benden talepleri olmadı. Babamdan talepleri olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda bana bir şey söylemedi. Ankara'ya gittiğimde genelde Marriott ya da Sheraton otelde kalıyordum buradan kayıtlarım temin edilebilir” dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
