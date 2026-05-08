Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti - Son Dakika
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

08.05.2026 10:28
Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’nun, Vladimir Putin’in de bulunduğu törende Rus heyetiyle tokalaştıktan sonra elini sarisine götürdüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Dış basında farklı yorumlara neden olan görüntüler sonrası bazı kullanıcılar hareketi eleştirirken, bazıları ise bunun doğal bir refleks olduğunu savundu. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bulunduğu resmi törende Rus heyetiyle tokalaştıktan sonra elini sarisine sildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan görüntüler, dış basında ve sosyal medya platformlarında farklı yorumlara neden oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Törende Murmu’nun, Rus delegasyonundaki isimlerle tokalaştıktan sonra sağ elini birkaç kez kıyafetine götürdüğü görüldü. Bazı kullanıcılar bu hareketin “rahatsızlık ifadesi” olduğunu öne sürerken, bazı yorumcular ise görüntülerin yanlış yorumlandığını savundu.

Dış basında yer alan analizlerde, Hindistan’daki geleneksel kıyafet kullanımında ellerin refleks olarak sari üzerine götürülmesinin yaygın bir davranış olduğu değerlendirmeleri de yapıldı. Görüntülere ilişkin Hindistan Cumhurbaşkanlığı’ndan resmi açıklama gelmedi.

PUTİN’İN HİNDİSTAN ZİYARETİ GÜNDEMDEYDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, enerji iş birlikleri ve savunma anlaşmaları görüşülmüştü. Resmi karşılama töreni ve devlet yemeği uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim hareketin diplomatik açıdan dikkat çekici olduğunu savunurken, diğer kesim ise görüntülerin bağlamından koparıldığını ve gereğinden fazla anlam yüklendiğini ifade etti.

