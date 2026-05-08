Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

08.05.2026 22:05
Samsun’da 28 suç kaydı bulunan bir şahıs, cezaevinden tahliye edildikten sadece 104 gün sonra eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan zanlı hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ESKİ EŞİNİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ ADAMI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olay, 14 Ocak 2026 akşamı Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun C. (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Canan G.'yi rahatsız ettiği iddia edilen Mesut İnan (50) ile karşılaştı. Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Dursun C., yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TAHLİYE OLDUĞU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Dursun C.'nin 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği, tahliyeden 104 gün sonra cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Dursun C., 15 Ocak 2026 tarihinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren zanlı tutuklanarak, 105 gün önce tahliye edildiği cezaevine yeniden gönderildi.

MÜEBBET TALEBİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dursun C. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 81/1 maddesi kapsamında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, davanın ilk duruşmasının 2 Temmuz 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi. 

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
