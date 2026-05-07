Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

Haberin Videosunu İzleyin
Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans
07.05.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans
Haber Videosu

Zonguldak’ta düzenlenen bir okul konserinde sahneye çıkan müdür İbrahim Uğur, Barış Manço’nun “Müsaadenizle Çocuklar” şarkısını öğrencileriyle birlikte seslendirdi. Ses tonunun usta sanatçı Barış Manço'ya olan şaşırtıcı benzerliği ile dikkat çekti. Görüntülere Sunay Akın’ın da kayıtsız kalamadı.

Zonguldak’ta düzenlenen bir okul konserinde sahneye çıkan müdür İbrahim Uğur, Barış Manço’nun “Müsaadenizle Çocuklar” şarkısını öğrencileriyle birlikte seslendirdi. Ses tonunun usta sanatçıya olan şaşırtıcı benzerliği sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, Sunay Akın’ın paylaşımı da dikkat çekti.

Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

'90’LAR KONSERİ'NDE GECENİN YILDIZI MÜDÜR OLDU

Zonguldak Kozlu Ortaokulu’nun “İz Çocuk Korosu” tarafından hazırlanan “90’lar Konseri”, yalnızca öğrencilerin performansıyla değil, sahneye çıkan okul müdürüyle de büyük yankı uyandırdı. Gecede öğrencilerle birlikte sahne alan Okul Müdürü İbrahim Uğur, Barış Manço’nun unutulmaz eseri Müsaadenizle Çocuklar'ı seslendirdi.

Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

SESİ BARİŞ MANÇO’YA BENZETİLDİ

İbrahim Uğur’un ses tonu ve sahnedeki enerjisi, izleyenlere Barış Manço’yu hatırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, çok sayıda kişi "Sesi aynı Barış Manço" yorumunda bulundu. Müdür Uğur’un öğrencilerle kurduğu sıcak iletişim de büyük beğeni topladı.

Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

SUNAY AKIN’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Görüntüler ünlü yazar ve şair Sunay Akın’ın da dikkatinden kaçmadı. Akın, videoyu “Öğrencisi olsam…” notuyla paylaşarak duyduğu hayranlığı dile getirdi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

"EĞİTİM SADECE DERS DEĞİL" YORUMLARI YAPILDI

Sosyal medyada viral olan görüntüler, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kullanıcılar, öğrencilerin sanatla iç içe yetişmesinin önemine dikkat çekerken, okul yönetimine ve öğretmenlere övgü dolu yorumlar yaptı.

Eğitim, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
“‘Oh be’ dedirtecek aday“ Ali Babacan mı Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar "‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar
Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı Esenler Erokspor'da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğinde olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğinde olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:42
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
11:37
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
10:01
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi Türkiye ile görüşmeler başladı
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:03:59. #7.12#
SON DAKİKA: Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.