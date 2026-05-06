Galatasaray\'da yaprak dökümü: 7 ayrılık birden

06.05.2026 22:46
Süper Lig'de Antalyaspor maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da sezon sonunda 7 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren ve gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, temizlik operasyonu için düğmeye bastı. 

GALATASARAY'DA 7 AYRILIK YOLDA

Yeni sezonda daha dinamik ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk, performansı yeterli görülmeyen 7 isimle yolların ayrılmasına karar verdi.

İLK YOLCU ICARDI

Galatasaray'da ilk ayrılık taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi ile olacak. Sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızın, yeni sezon planlamasında yer almadığı ve sezon sonunda takıma veda edeceği belirtiliyor.

YERLİ İSİMLERLE DE VEDALAŞILACAK

Okan Buruk'un sadece Icardi için değil, yerli rotasyonundaki isimlerle ilgili de radikal kararlar aldığı öğrenildi. Bu doğrultuda son dönemde beklenen katkıyı veremeyen Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç ile de yollar ayrılacak. 

DİĞER AYRILIKLAR

Ayrılık listesinde yer alan diğer isimlerin ise kiralık olarak başka takımda forma giyen Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson ile ara transfer döneminde Girona'dan kiralanan Yaser Asprilla olduğu öğrenildi. 

    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    daha bi kaç futbolcuda var yolcu 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 23:49:27. #7.13#
